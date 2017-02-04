Три парламентские фракции определились с кандидатурами в члены ЦИК. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.

По их данным, «Республика - Ата Журт» выдвигает двоих: Атыр Абдырахматову, которая во время выборов-2015 была представителем «РАЖ» в Центризбиркоме, и Елену Жылкычиеву, известную тем, что на итоговом заседании ЦИК по распределению мандатов по результатам гонки в ЖК она обнародовала документы, согласно которым у претендента на кресло в парламенте Жыргалабека Саматова по списку «РАЖ» имелось российское гражданство.

Фракция «Бир Бол» выдвигает экс-нардепа от уже несуществующей «Республики» Абдыжапара Бекматова. А коалиционная «Ата Мекен» - Гульнару Джурабаеву, ныне члена ЦИК.

Отметим, срок полномочий этого состава избирательной комиссии истекает 4 июля.