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Выборы

Выборы глав органов местного самоуправления в Джалал-Абадской и Нарынской областях назначены на 2 мая

Выборы глав органов местного самоуправления в Джалал-Абадской и Нарынской областях назначены на 2 мая.

Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В начале мая изберут председателя Шайданского айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области и главу Ортокского айыл окмоту Нарынского района одноименной области.

Глава Шайданского айыл окмоту Ирсалиев был освобожден от занимаемой должности 14 марта распоряжением акима Ноокенского района. Также 11 апреля глава Ортокского айыл окмоту Турдалиев уволен по распоряжению акима Нарынского района.

В ЦИК также предложили не выдавать мандат депутата местного кенеша начальнику ГРС по Джалал-Абадской области Алмамбету Осмонову. По словам члена ЦИК Жениша Акматова, начальник ГРС не может стать депутатом, потому что он был подотчетен в проведении выборов в своем регионе. Другие члены заседания ответили, что он находился на полном хозрасчете и итоговое решение должны представить в ГРС.
Ссылка: http://24.kg/vybory/30640/
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