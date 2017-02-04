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Выборы

Гульнара Джурабаева: Подкуп голосов можно предотвратить, если партия публично осудит тех, кто этим занимается

«Предотвратить подкуп голосов можно, если партия публично осудит кандидатов, которые этим занимаются», - заявила сегодня заместитель председателя ЦИК Гульнара Джурабаева на круглом столе.

По ее словам, такой практики нет до сих пор. Несмотря на использование новейших технологий на выборах (умных урн и оборудования считывания биометрических данных), претенденты на мандаты продолжают нарушать избирательное законодательство и просто покупают голоса. Участники круглого стола недоумевают, почему милиция не реагирует на факты подкупа и перекладывает ответственность за решение этой проблемы на членов УИК. Но последние не могут воспрепятствовать, так как недостаточно обучены.

Эксперты разделили подкуп на виды. В частности, инфраструктурный, который применяла на выборах партия «Замандаш». Речь о строительстве детских площадок и освещении дворов. А вот партия «Онугуу-Прогресс» использовала экономический подкуп, сдавая фермерам в аренду сельхозтехнику по бросовым ценам.
Ссылка: http://24.kg/vybory/30544/
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