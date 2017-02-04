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Выборы

Тайырбек Сарпашев: На выборах в местные кенеши 480 избирателей с паспортами образца 1994 года не допустили к голосованию

«На выборах в местные кенеши 480 избирателей с паспортами образца 1994 года не допустили к голосованию», - заявил глава ГРС Тыйрбек Сарпашев.

По его словам, по последним поправкам в избирательное законодательство к голосованию на местных выборах допускаются только те, кто имеет ID-карточку, то есть паспорт гражданина КР, и прошли биометрическую регистрацию. «На предстоящих осенних выборах в местные и городские кенеши тоже будут допускаться избиратели только с ID-карточкой и биометрической регистрацией. Осенние выборы пройдут во всех районах и городах с общим охватом 85 процентов территории страны. По нашим данным, в республике около 10 тысяч человек имеют паспорта образца 1994 года», - сказал чиновник.

Глава ГРС сообщил, что на прошедших выборах впервые проголосовали 2 тысячи 592 избирателя, которые в день выборов достигли 18-летного возраста. «Таким образом, список избирателей будет обновляться постоянно», - пояснил Тайырбек Сарпашев.
Ссылка: http://24.kg/vybory/29859/
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