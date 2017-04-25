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Власть

На перевале Тоо-Ашуу больше не будут укладывать асфальт в воду

На перевале Тоо-Ашуу (трасса Бишкек — Ош) уложат новый асфальт. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сказал глава правительства Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, на перевале уже установлен асфальтобетонный завод, службы готовятся начать ямочный ремонт трассы.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, деньги на строительство дороги Бишкек — Кара-Балта и ремонт трассы Бишкек — Ош есть, мешает только погода — дожди.

«Людей торопили, заставляли укладывать асфальт в воду, за это и был уволен начальник ДЭП», — сказал премьер-министр.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50429/
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