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Власть

В ОДКБ заявили, что организации не удается наладить контакт с НАТО

Фото РИА «Новости»/Михаил Воскресенский. Флаг ОДКБ. Архивное фото

ОДКБ пока не удается систематизировать сотрудничество с НАТО, несмотря на контакты с отдельными членами альянса. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков, передает РИА «Новости».

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«Со стороны отдельных членов блока НАТО есть непонимание. Мы с ними встречаемся, отдельно обсуждаем проблемы, вопросы, но систематизировать нашу работу между организациями никак не получается. Конечно, от этого страдает, в общем-то, дело», — заявил Валерий Семериков.

По вопросу сотрудничества с альянсом он отметил, что еще в 2004 году главы государств ОДКБ приняли отдельное решение по взаимодействию с данной организацией. «И были обозначены четкие направления, по которым мы можем взаимодействовать и развивать совместное сотрудничество», — добавил Валерий Семериков.

По его словам, предложения направили в штаб-квартиру альянса с готовностью организовать работу по этим направлениям, но НАТО не дала ответа.

Что касается угрозы приближения сил НАТО к границам подконтрольных ОДКБ территорий, Валерий Семериков отметил, что, «конечно, эти вопросы находятся на повестке дня совета министров обороны, совета министров иностранных дел, секретарей совета, ну и Совета коллективной безопасности». «Конечно, это одно из серьезных вызовов и угроз безопасности государств», — сказал он.

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Валерий Семериков добавил, что нейтрализацией этих вызовов и угроз в первую очередь занимаются Россия и Беларусь, предпринимаются определенные меры, есть определенные планы и договоренности, которые реализуются. «Здесь система выстроена, есть план соответствующего применения наших коллективных сил. Мы все это учитываем, все это знаем, и, поверьте, принимаются определенные контрмеры по противодействию этим вызовам и угрозам», — сказал он.

Организация Договора о коллективной безопасности создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает участие в работе организации.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50391/
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