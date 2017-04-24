Государственные СМИ Таджикистана обязали указывать полный титул Эмомали Рахмона

Журналисты государственных СМИ отныне в материалах должны писать и говорить о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с полным указанием его титула. Об этом пишет ИА «Фергана.ру» со ссылкой на радио «Озоди».
Как рассказал один из журналистов правительственного издания, раньше в публикациях, связанных с президентом страны, они писали «Джаноби Оли» (Верховный господин) и «Лидер нации», однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. Теперь титул нужно указывать полностью — «Основоположник мира и национального единства — Лидер нации».
Директор государственного радио Таджикистана Фаррух Зиеев отмечает, что упоминание титула Эмомали Рахмона «Основоположник мира и национального единства — Лидер нации» в официальных сообщениях является требованием закона, и журналисты должны его соблюдать.
«Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы — «глава государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», — сказал он.
Теперь для перечисления титулов президента в новостях требуется немало времени, и сама новость «теряется» на этом фоне.Таджикский правовед Шокирджон Хакимов