Депутат считает, что разрешение на вырубку деревьев должен давать премьер

Депутат Акылбек Жапаров предложил, чтобы разрешение на вырубку даже одного дерева особо ценной породы давал премьер-министр. Об этом он сказал на заседании аграрного комитета Жогорку Кенеша, где во втором чтении рассматривался законопроект о внесении изменений в Закон «О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования и импорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике».

По его словам, в первой статье проекта закона было предложено слова «разрешить рубку», заменить на «допускается рубка», что, по мнению народного избранника, является уловкой.

«Когда написано слово «разрешить», нужно будет решение правительства, а слово «допускается» позволит, сославшись на правила рубки, творить беспредел. Разрешительная система должна быть очень сложной, даже если одно дерево, разрешение должен давать премьер-министр», — сказал депутат.

Как он отметил, даже одно такое слово может в итоге привести к тому, что никто не понесет ответственности. «Нужно, чтобы землепользователь за одно вырубленное ценное дерево высадил сто саженцев, и только после того как они примутся, давать разрешение. Например, если арча примется, то через три года она окрепнет», — сказал Акылбек Жапаров.

Его поддержал депутат Асылбек Жээнбеков, который отметил, что деньги, вносимые в рекультивационный фонд, не решат проблему вреда экологии, и нужно в приоритет ставить саму экологию, а не деньги, чтобы с чистой совестью смотреть в лицо общественности.

«Если внесут наши предложения, то землепользователь 100 раз подумает, прежде чем рубить ценное дерево», — сказал Асылбек Жээнбеков.

Депутаты отклонили законопроект и отправили на доработку.