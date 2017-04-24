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Власть

Минздрав выступает против законопроекта «О судебно-экспертной деятельности»

Депутаты профильного комитета парламента сняли с повестки дня законопроект «О судебно-экспертной деятельности».

Ранее эксперты выступили против законопроекта, отметив, что он сырой и недоработанный, не проходил общественного обсуждения, не были проведены правовая и антикоррупционная экспертизы. «Кроме угрозы целостности системы здравоохранения, возникает вопрос независимости поведения врача, его врачебных заключений», — говорила Бурул Макенбаева.

Заключение экспертов представлено сегодня депутатам. Нардепы предложили снять документ с повестки дня и доработать.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что они направляли Минюсту два раза свои возражения, вносили предложения. Однако их не учли.

При этом глава Минюста Уран Ахметов отметил, что ни одного заключения от экспертов им не поступало.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50364/
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