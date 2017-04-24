В парламенте Кыргызстана озаботились плачевным состоянием музыкальных школ

Вопрос плачевного состояния музыкальных школ в Кыргызстане подняла сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Евгения Строкова.

По ее словам, в настоящее время нет отраслевой политики в министерствах. «Нужно пошагово расписать решение проблем. Не зря в советское время брали пятилетку. За этот период можно что-то сделать. Президент уже два года объявляет год культуры, но все упирается только в разовые мероприятия. Нет системы», — сказала Евгения Строкова.

«Музыкальные школы в плачевном состоянии. Мы про них вообще не говорим. Две недели назад я посетила драмтеатр. Репертуар интересный, но работают они на голом энтузиазме за мизерную зарплату — от 5 до 10 тысяч. Нет элементарных условий для работы, у мужчин-актеров нет даже душа. Я понимаю, что в свое время был лозунг «На самоокупаемость!». Но культура может существовать только дотационно», — отметила она.