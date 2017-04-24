Депутат: Просьбы выделить деньги на пересадку органов преждевременны

Депутат парламента Аида Исмаилова считает преждевременными просьбы Министерства здравоохранения предусмотреть в бюджете деньги на пересадку органов. Об этом она заявила сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

По ее словам, действующий закон о трансплантации органов «не на должном уровне» регулирует данную сферу. «Сначала надо разобраться с законом, а потом просить деньги. У нас более приоритетных направлений очень много, где нужны бюджетные средства. Люди, дети страдают, умирают», — сказала Аида Исмаилова.

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Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что каждый месяц около 50 пациентов просят помочь с пересадкой почек за рубежом.

Напомним, парламент принял поправки в закон о трансплантации органов, которые дают право делать пересадку в частных клиниках. Президент Кыргызстана вернул законопроект в начале 2016 года с возражениями. Образована согласительная группа для выработки варианта закона.