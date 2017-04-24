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Власть

Депутаты считают пощечиной низкие рейтинги в туризме

Депутаты посчитал пощечиной стране ухудшение позиций Кыргызстана в индексе туризма. Об этом сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике сказал депутат Дастан Бекешев.

По его словам, Кыргызстан в индексе туризма занимает 116 место из 136 стран. Парламентарий считает, что такое положение вещей неприемлемо.

«Это как пощечина нам! Развитие туризма большой вопрос. Я его внимательно изучил. Индекс имеет подразделения. Он составляется по оценке безопасности на дорогах, безопасность в ночное время. У нас же проблемы с инфраструктурой. И еще одна большая проблема — вопрос экологии. Пока не начнется борьба за экологию, в сфере туризма ничего не изменится, сколько бы Игр кочевников не проводили», — отметил депутат.

У нас даже туалетов нормальных нет

Дастан Бекешев
Напомним, что сегодня депутаты рассматривают отчет правительства по итогам 2016 года. Его уже изучили все парламентские фракции и коалиция большинства. Ожидается, что отчет рассмотрят на палате уже на этой неделе.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50299/
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