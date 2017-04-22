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Власть

Генпрокурор доложил президенту о ситуации с градостроительством в Бишкеке

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял генерального прокурора Индиру Джолдубаеву. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президента проинформировали о работе по надзору за соблюдением законодательства в сфере архитектуры и градостроительства в столице.

Как сообщается, прокуратура проводит работу по устранению коррупционных рисков в этой сфере, в том числе путем инициирования поправок в законы и нормативные правовые акты.

Индира Джолдубаева доложила, что в столице демонтируют незаконно возведенные капитальные и малые объекты, проводят инвентаризацию всех ранее возбужденных уголовных дел данной категории, говорится в сообщении.

Президент дал Генеральной прокуратуре ряд поручений, касающихся обеспечения законности в сфере градостроительной деятельности - в первую очередь в Бишкеке, отметил отдел.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50240/
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