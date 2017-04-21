Госипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы

Государственная ипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы по опыту своих немецких коллег. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше сказал директор Госипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

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По его словам, граждане смогут аккумулировать свои средства в эти кассы, вкладывая деньги на депозит, и после накопления суммы, равной первоначальному взносу за квартиру, включаться в ипотечную госпрограмму.

Как он отметил, подобный механизм разрабатывается для граждан, которые не в состоянии внести первоначальный взнос, и он будет внедрен в 2017 году.

Кроме того, компания планирует освоить ипотечные ценные бумаги.

Мы хотим привлечь ресурсы инвесторов через выпуск ипотечных ценных бумаг. Бактыбек Шамкеев

Также компания планирует создание собственного жилищного фонда за счет строительства жилья экономкласса.

«Такие дома могут позволить себе наши граждане со средним или чуть ниже среднего достатком», — сказал глава госкомпании.