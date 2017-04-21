12:56
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Власть

За три года селам с особым статусом выделен 1 миллиард сомов

В Кыргызстане за три последних года приграничным селам с особым статусом выделен 1 миллиард сомов. Об этом на заседании фракции СДПК сообщила директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагуль Эгембердиева.

В 2011 году вышел Закон «Об особом статусе приграничных сел». В этот список вошли 59 сел и 10 участков.

«В 2016 году была разработана программа развития данных сел, состоящая из 62 пунктов. На 92 процента программа реализована», — сказала глава агентства.

Она отметила, что еще 56 сел подали заявку с просьбой получить особый статус. В связи с этим агентством были разработаны критерии для включения населенных пунктов в данный статус.

«Мы выделили три критерия: плохое социально-экономическое положение, сложные природно-климатические условия, труднодоступность и если там стоит вопрос национальной безопасности», — сказала она.

С момента принятия закона об особом статусе приграничных сел в них построено 8 школ, 10 детсадов, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 опорных пунктов милиции, в 9 селах проведена чистая вода.

Жумагуль Эгембердиева

По ее данным, «из 1 миллиарда сомов на развитие сел с особым статусом 350 миллионов сомов выделены из местных бюджетов».
Ссылка: http://24.kg/vlast/50140/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр Кыргызстана посетит Баткенскую и Ошскую области
Депутат обратил внимание премьера на главу администрации Таласской области
Назначен аким Ак-Суйского района Кыргызстана
Конкурентная борьба сельхозпроизводителей должна идти внутри Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13–17 марта
Назначен полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области
В Кыргызстане сменился аким Аламудунского района
В Кыргызстане назначили акима Узгенского района
Неделю в регионах проведут депутаты Жогорку Кенеша
Льготные кредиты получат те, кто займется переработкой сельхозпродукции
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети