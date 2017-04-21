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Власть

Депутата Жогорку Кенеша волнует, почему Усен из Нарына не попал в ЕАЭС

Депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов поинтересовался у представителей правительства, по какому принципу назначают заместителей директоров департаментов в ЕАЭС. Об этом он спросил сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» у вице-премьер-министра Олега Панкратова.

По словам последнего, право отбора закреплено за Евразийской экономической комиссией. «Не мы проводили конкурсный отбор. Кандидатуры отбирались министерствами. Их внесли на рассмотрение ЕЭК. Кто-то с первого раза прошел, кто-то не прошел. Еще 4 вакантных места не укомплектованы на должности заместителей директоров департаментов», — сказал чиновник.

Почему Усен из Нарына не попал в ЕАЭС? А те, кто рядом кругами ходили, представляют Кыргызстан.

Бахадыр Сулейманов

Однако депутат уверен, что в Москве отбор проходит формально, по рекомендации КР. «Те, кто туда поехали, уже не вернулись. Может ли врач заниматься миграцией? Паиза Суюмбаева назначена директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК. Она врач по образованию. Как она может отвечать за миграцию? Римма Киселева стала заместителем департамента интеграции тоже неслучайно», — добавил Бахадыр Сулейманов.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50139/
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