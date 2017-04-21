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Власть

Депутаты считают, что в Кыргызстане скоро некому будет работать, все уедут

В Кыргызстане скоро некому будет работать, все уедут. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил депутат Бахадыр Сулейманов.

Он поинтересовался у вице-премьер-министра Олега Панкратова, какая работа ведется с мигрантами. «Что делает правительство, чтобы вернуть кыргызстанцев на родину?» — заявил депутат.

Однако прямого ответа о созданных рабочих местах не получил.

«В Кыргызстане полтора работающих на одного пенсионера, а должно быть 5. Естественно, нагрузка ложится на бизнесменов. Нужно возвращать трудовых мигрантов. Иначе скоро некому будет работать в республике», — сказал Бахадыр Сулейманов.

Представители правительства рассказали, что создана Единая система внешней миграции. Она работает в аэропорту «Манас». В ближайшее время ее запустят на КПП «Ак-Жол» и в ошском аэропорту.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50136/
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