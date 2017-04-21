Кулов: Устранение кандидатов в президенты приведет к дестабилизации

«Если бы задержание лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева произошло хотя бы полтора года назад, это можно было бы как-то понять», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» Феликс Кулов.

«Но перед выборами начинать убирать с политической арены желающих баллотироваться — это, однозначно, приведет к дестабилизации. Я знаю настроение людей, тех, кто идет в кандидаты. У кого-то есть деньги, у кого-то влияние на людей. Вспомните, как произошла революция в 2005 году. Началось на юге, а поднялась вся страна», — сказал политик.

«Если сейчас сторонников Текебаева не допустят к выборам, это вызовет негативную реакцию», — добавил Феликс Кулов.

«В отношении любого человека могут быть какие-то подозрения. Но если нет доказательств, это подозрение никаких оснований не имеет», — подчеркнул он.

Напомним, ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей.