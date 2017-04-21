В 2016 году только восемь сел Кыргызстана получили доступ к питьевой воде. Об этом заявили сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

По словам депутата Сайдуллы Нышанова, в 390 селах нет воды. «В прошлом году такие же данные были. Можно было хотя бы цифры подправить? В отчете ни слова не сказано, что в каком-то селе провели воду», — отметил депутат.

В правительстве пояснили, что по проекту «Таза суу» разработана программа до 2026 года. В этом году на нее предусмотрено 200 миллионов сомов. Ожидаются инвестиции международных доноров. В 2016 году всего выделялось 80 миллионов сомов, на которые воду провели в восемь сел.