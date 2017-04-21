Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову

Накануне стало известно, что самым популярным политическим лидером у населения Кыргызстана в текущей предвыборной ситуации является Омурбек Бабанов: якобы ему отдали свои голоса 80 процентов кыргызстанцев. Все остальные активные игроки нынешнего политического поля в разы уступают фавориту еще не объявленной, но уже начавшейся предвыборной гонки.

С 15 февраля по 2 марта Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу Международного республиканского института (IRI) в Кыргызстане провел страновое социологическое исследование. Касалось оно политической ситуации в стране и будущих выборов. В опросе приняли участие всего 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

В числе прочих были вопросы и о конкретных личностях политиков. Первый вопрос звучал просто: «Каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего?». Здесь респонденты должны были дать три спонтанных ответа. В этой части у Омурбека Бабанова действительно лидерство. 35 процентов опрошенных назвали его имя.

А вот второй вопрос звучал несколько иначе, чем это было представлено. Респондентов спрашивали: «Как вы относитесь к следующим политикам в Кыргызстане?». При этом не сам человек называл политиков, а ему предлагали высказать свое мнение о конкретном человеке. Варианты ответа предлагались разные — положительно, отрицательно, никогда о нем/ ней не слышал.

В этом опросе 80 процентов действительно заявили, что положительно относятся к Омурбеку Бабанову. Однако речь все же не шла о том, что они отдают предпочтение именно ему.