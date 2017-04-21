Премьер-министр Кыргызстана посетит Баткенскую и Ошскую области

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства примет участие в открытии ирригационной сети в Бургандинском массиве в селе Актурпак Кадамджайского района.

Сооронбай Жээнбеков осмотрит 75-108-й километры участка автодороги Ош — Баткен — Исфана, где в ближайшее время начнутся строительные работы.

В городе Ош премьер-министр ознакомится с ходом строительства футбольной академии, финансируемой Международной федерацией футбола (ФИФА) и школы-интерната бокса.