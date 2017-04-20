Икрамжан Илмиянов назначен советником президента Кыргызстана

Икрамжан Илмиянов назначен советником президента КР на общественных началах. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
По его данным, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение.
Икрамжан Илмиянов родился 1 июля 1975 года в селе Катран Баткенской области. Образование высшее: Кыргызский государственный университет имени Арабаева, экономист.
Несколько лет проработал водителем в АО «Кыргызавтомаш» и АО «Электротехник»;
2009–2010 — экономист ОАО «Медиа форум»;
2010–2011 — помощник первого заместителя председателя временного правительства;
2010–2011 — помощник премьер-министра КР;
2011–2012 — заместитель руководителя аппарата президента КР;
2012–2015 — первый заместитель руководителя аппарата президента КР;
2015–2016 — советник президента.
Ранее Икрамжан Илмиянов назначен новым президентом Федерации кок-бору Кыргызстана.