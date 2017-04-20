80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову

С 15 февраля по 2 марта Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу Международного республиканского института (IRI) в Кыргызстане провел страновое социологическое исследование, в котором поставил перед кыргызстанцами самые актуальные вопросы текущей политической ситуации.

Были опрошены жители Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голосования. Метод опроса — личное интервью у респондента дома. Интервью проводили на кыргызском, русском и узбекском языках.

В рейтинге политических лидеров, основанном на исследовании, которое проводил институт Gallup, большинство кыргызстанцев поддерживают президента Алмазбека Атамбаева, но, по его собственному заявлению, он не будет баллотироваться на пост президента.

Таким образом, самым популярным политическим лидером у населения в текущей предвыборной ситуации является Омурбек Бабанов: ему отдали свои голоса 80 процентов кыргызстанцев. Все остальные активные игроки нынешнего политического поля в разы уступают фавориту еще не объявленной, но уже начавшейся предвыборной гонки.

На вопрос «Каким политикам или общественным деятелям вы доверяете?» кыргызстанцы ответили весьма однозначно. Больше всего голосов поддержки от опрошенных граждан получил Омурбек Бабанов — 31 процент голосов. При этом 29 процентов опрошенных ответили, что-либо не доверяют никому, либо затрудняются кого-то выделить.

Добавим, готовность голосовать на предстоящих выборах изъявили 77 процентов граждан. Данный показатель изменился с февраля 2015 года. Во-первых, выросло число людей, которые отправятся голосовать с «очень высокой» вероятностью, во-вторых, увеличился общий процент кыргызстанцев, готовых пойти на выборы этой осенью.

Наибольший интерес к голосованию и готовность исполнить свой гражданский долг выражают люди в возрасте 50 лет и старше, также голосовать на выборах намерены кыргызстанцы в возрасте 18–49 лет. Общий процент не определившихся — тех, кто еще не решил, воспользуется своим правом голоса на президентских выборах или нет, составляет 21 процент опрошенных.

Высокий процент граждан, готовых голосовать на предстоящих выборах, обусловлен, судя по данным исследования, жаждой проведения кардинальных реформ, в частности, структурных и системных изменений.

Как показала практика предыдущих выборов, люди доверяют результатам голосования. Возможно, это еще одна причина того, что такое большое количество граждан заявили, что примут участие в предстоящих президентских выборах.

Большая часть участников исследования заявили, что на выборах в местные кенеши они голосовали честно. Однако 12 процентов респондентов сообщили, что они были свидетелями того, как их родственникам и знакомым предлагали продать свой голос.

Несмотря на то, что на прошлом голосовании не все прошло гладко, большинство граждан Кыргызстана считают, что выборы в местные кенеши, состоявшиеся в 2016 году, были свободными и чистыми, и они выражают доверие предстоящему голосованию.

Интересный факт: если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 29 процентов опрошенных кыргызстанцев отдали бы свой голос за СДПК, 21 процент — за партию «Республика».

В целом же 65 процентов опрошенных жителей республики считают, что Кыргызстан идет в верном направлении.