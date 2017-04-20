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Власть

Дело мародеров. Депутаты поддержали заключение комиссии

Сегодня на заседании парламента депутаты поддержали постановление-заключение комиссии о расследовании фактов мародерства в 2010 году, а также по сделкам из-за приватизации национализированных объектов — ЗАО «Альфа Телеком», ЗАО «БНК», ОАО «ТНК «Дастан», АО «АзияУниверсалБанк», ГП «Кыргыз комур», а также по имуществу Макисма Бакиева и Кадыржана Батырова. За документ проголосовали 80 парламентариев.

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По словам главы комиссии Анвара Артыкова, постановление немного изменено. Сейчас оно включает в себя четыре пункта:

  • Принять к сведению заключение депутатской комисиии
  • Разместить на сайте парламента и в газете «Эркин-Тоо» информацию и направить ее для дачи юридической оценки в ГКНБ и другие органы
  • В мае заслушать информацию силовых структур по этому вопросу
  • Контроль за исполнением постановления возложить на два профильных комитета.

И.о. лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов предложил исключить второй пункт, потому что по умолчанию постановление направляется в органы. На что Артыков заявил, что это стандартный пункт.

Напомним, депутаты с прошлого года рассматривали факты мародерства 2010 года, а также по сделкам из-за приватизации национализированных объектов. Это уже не первая комиссия в ЖК по данному вопросу.
Ссылка: http://24.kg/vlast/50014/
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