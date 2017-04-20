Дело мародеров. Депутаты поддержали заключение комиссии

Сегодня на заседании парламента депутаты поддержали постановление-заключение комиссии о расследовании фактов мародерства в 2010 году, а также по сделкам из-за приватизации национализированных объектов — ЗАО «Альфа Телеком», ЗАО «БНК», ОАО «ТНК «Дастан», АО «АзияУниверсалБанк», ГП «Кыргыз комур», а также по имуществу Макисма Бакиева и Кадыржана Батырова. За документ проголосовали 80 парламентариев.

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По словам главы комиссии Анвара Артыкова, постановление немного изменено. Сейчас оно включает в себя четыре пункта:

Принять к сведению заключение депутатской комисиии

Разместить на сайте парламента и в газете «Эркин-Тоо» информацию и направить ее для дачи юридической оценки в ГКНБ и другие органы

В мае заслушать информацию силовых структур по этому вопросу

Контроль за исполнением постановления возложить на два профильных комитета.

И.о. лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов предложил исключить второй пункт, потому что по умолчанию постановление направляется в органы. На что Артыков заявил, что это стандартный пункт.

Напомним, депутаты с прошлого года рассматривали факты мародерства 2010 года, а также по сделкам из-за приватизации национализированных объектов. Это уже не первая комиссия в ЖК по данному вопросу.