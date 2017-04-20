Дело мародеров. Депутаты поддержали заключение комиссии

Сегодня на заседании парламента депутаты поддержали постановление-заключение комиссии о расследовании фактов мародерства в 2010 году, а также по сделкам из-за приватизации национализированных объектов — ЗАО «Альфа Телеком», ЗАО «БНК», ОАО «ТНК «Дастан», АО «АзияУниверсалБанк», ГП «Кыргыз комур», а также по имуществу Макисма Бакиева и Кадыржана Батырова. За документ проголосовали 80 парламентариев.
По словам главы комиссии Анвара Артыкова, постановление немного изменено. Сейчас оно включает в себя четыре пункта:
И.о. лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов предложил исключить второй пункт, потому что по умолчанию постановление направляется в органы. На что Артыков заявил, что это стандартный пункт.
Напомним, депутаты с прошлого года рассматривали факты мародерства 2010 года, а также по сделкам из-за приватизации национализированных объектов. Это уже не первая комиссия в ЖК по данному вопросу.