Жена Акылбека Жапарова владеет фирмой по поставке кондитерских изделий

Жена депутата парламента от фракции «Бир Бол» Акылбека Жапарова — Анара владеет ОсОО «Тридас», которое занимается поставкой кондитерских изделий в Кыргызстан. Данные опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции.

Отмечается, что ОсОО «Тридас» было зарегистрировано в 2007 году. Его руководителем и единственным учредителем числится Джапарова Анара Барыктабасовна. Также она зарегистрирована в базе данных Государственной налоговой службы как индивидуальный предприниматель.

По данным портала «Открытый бюджет» Министерства финансов, ОсОО «Тридас» регулярно платит налоги. С 6 января 2013 года по 20 апреля 2017 года оно заплатило налогов на 286,7 миллиона сомов.

Из открытых источников ИА «24.kg» удалось выяснить, что ОсОО «Тридас» занимается поставкой кондитерских изделий на рынок Кыргызстана, общий объем продаж составляет около 5 тыс. тонн в год — это шоколад, карамель, печенье и вафли.

В том числе «Тридас» привозит в Кыргызстан продукцию кондитерской компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее Акылбек Жапаров потребовал, чтобы журналисты отчитались о своих доходах публично. Бирболовец отметил, что при тираже газеты менее одной тысячи экземпляров учредители и редактора имеют дорогие иномарки, живут в особняках. По его мнению, все это косвенно указывает на наличие у таких журналистов теневого бизнеса.

По данным, требующих уточнения, семье этого депутата также принадлежит гостиница и ресторан в Бишкеке.