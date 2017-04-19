Анвар Артыков: Ни одного человека мы не назвали мародером

Депутатская комиссия по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком», ЗАО «Бишкекская нефтяная компания», ОАО ТНК «Дастан», АО «Азия Универсал Банк», ГП «Кыргыз комур», ранее принадлежавших окружению свергнутого президента Курманбека Бакиева, вопрос по Кадыржану Батырову, и необоснованного повышения тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком», подготовила аналитику, но не нашла виновных. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Анвар Артыков.

По его словам, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

«Мы ни одного человека не назвали мародером или преступником. Мы подготовили аналитику. Нельзя говорить все, что на язык приходит. Люди почитают и сами сделают выводы, — сказал Анвар Артыков. — Что мы должны были написать? Что дело возбуждено не верно? Если факты сами за себя говорят».