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Власть

Алмазбек Атамбаев и глава МИД Ирана обсудили вопросы сотрудничества

Алмазбек Атамбаев встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, подчеркнута важность дальнейшего развития политического диалога, необходимость реализации конкретных практических шагов по сотрудничеству в банковской сфере, в области инфраструктуры и строительства, инвестиций и торговли.

По информации Министерства экономики КР, по итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил $14,8 миллиона. Показатель вырос почти в два раза по сравнению с 2015-м.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49892/
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