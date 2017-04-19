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Власть

Аппарату омбудсмена Кыргызстана предлагают работать по-новому

Жогорку Кенеш разработал новый законопроект об омбудсмене. Документ представил сегодня депутат Алмамабет Шыкмаматов.

По его словам, назрела необходимость разработать новый закон, а не вносить поправки в старый. «Мы вносим норму, чтобы омбудсмен был независимым от парламента. Сейчас же если Жогорку Кенеш не принимает его отчет, он уходит в отставку», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Инициаторы законопроекта предлагают избирать его сроком на 5 лет. Уголовное дело в отношении акыйкатчи, его заместителей может быть возбуждено только с согласия Жогорку Кенеша. Омбудсмена избирает парламент по представлению фракций.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49885/
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