Депутатов Жогорку Кенеша предлагают штрафовать за отсутствие на рабочем месте. Об этом сегодня на заседании парламента предложил Алмамбет Шыкмаматов при обсуждении поправок в регламент ЖК.

По его словам, депутат должен находиться на рабочем месте. Это вопрос дисциплины. Некоторые месяцами не ходят. Присутствие депутатов на рабочем месте контролируется системой.

Однако депутат Дастан Джумабеков выступил против. По его словам, депутаты приходят в парламент утром, днем, вечером. Встречаются с избирателями, ездят в командировки, посещают круглые столы. «Некоторые сейчас сидят в кабинетах, работают. Что даст, если все 120 будут находиться на заседании?» — заявил он.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова пояснила, что по Трудовому кодексу, если сотрудника нет на работе в течение трех часов, его могут уволить. «Многих волнует, почему на Жогорку Кенеш эта норма не распространяется. Поэтому мы вносим поправки», — сказала она.

Депутат Карамат Орозова также выступила против поправок. По ее словам, депутаты подотчетны лидеру фракции, поэтому надобности принимать отдельный закон нет.