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Власть

Жогорку Кенеш обсуждает условно-досрочное освобождение осужденных

Жогорку Кенеш предлагает внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР и изменить процедуру условно-досрочного освобождения. Вопрос обсуждается на пленарном заседании.

Основным новшеством законопроекта является то, что в случае совершения осужденным нового преступления повторное УДО к нему не применяется. Это должно способствовать самодисциплине осужденных, к которым ранее применили условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Согласно анализу, в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание свыше 900 осужденных, к которым ранее применялось УДО. Также осужденные, вышедшие на свободу по УДО, должны возместить материальный ущерб. Кроме того, в целях предупреждения распространения общественно опасных заболеваний осужденные должны пройти курс лечения.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49868/
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