В закон о выборах президента Кыргызстана можно внести поправки. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Чыныбай Турсунбеков.
Он посчитал необходимым ответить депутату Мыктыбеку Абдылдаеву, который сказал, что изначально в законопроекте было предложение провести выборы в третье воскресенье октября. Потом его изменили на ноябрь.
Напомним, депутаты от «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования, а выборы президента должны состояться 27 августа. Чыныбай Турсунбеков направил решение фракции «Ата Мекен» на рассмотрение в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.