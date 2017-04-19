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Власть

В закон о выборах президента Кыргызстана можно внести поправки

В закон о выборах президента Кыргызстана можно внести поправки. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Чыныбай Турсунбеков.

Он посчитал необходимым ответить депутату Мыктыбеку Абдылдаеву, который сказал, что изначально в законопроекте было предложение провести выборы в третье воскресенье октября. Потом его изменили на ноябрь.

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«Мыктыбек Абдылбаев поставил вопрос ребром. Я ему отвечу. Поправки можно внести, законопроект находится на стадии второго чтения», — сказал торага.

Напомним, депутаты от «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования, а выборы президента должны состояться 27 августа. Чыныбай Турсунбеков направил решение фракции «Ата Мекен» на рассмотрение в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49860/
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