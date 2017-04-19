«Ата Мекен» просит депутатов рассмотреть дату выборов президента Кыргызстана

«Ата Мекен» просит депутатов Жогорку Кенеша рассмотреть вопрос о дате выборов президента Кыргызстана. С таким предложением представители фракции выступили сегодня на заседании парламента.

По словам Натальи Никитенко, 2 декабря 2017 года полномочия президента Алмазбека Атамбаева заканчиваются. Все принятые решения будут нелегитимны. Парламент не может допустить такого.

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Ее поддержала Аида Салянова. Она отметила: пошли разговоры, что президент сможет находиться на посту по истечении срока. «Это начало каких-то определенных запланированных действий, раз даются такие официальные комментарии. Я не обвиняю ни юридический отдел, ни ЦИК. Эту дату объявили с согласия президента», — сказала депутат.

Полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев сообщил, что существует закон о выборах президента, в котором прописано — голосование проводится в третье воскресенье ноября. Депутаты обсуждали и приняли его.

Однако нардеп Мыктыбек Абдылдаев отметил, что изначально в законопроекте было предложение провести выборы в третье воскресенье октября. Потом его изменили на ноябрь.

Напомним, депутаты от «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования, а выборы президента должны состояться 27 августа.