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Власть

Депутат обратил внимание премьера на главу администрации Таласской области

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев на заседании фракции «Республика — Ата Журт» попросил премьер-министра Сооронбая Жээнбекова рассмотреть вопрос о соответствии полномочного представителя правительства в Таласской области занимаемой должности.

По его словам, в Таласе строится драматический театр, и на это в республиканском бюджете предусмотрены средства. Однако губернатор попросил фонд развития области, финансируемый горнорудной компанией «Джеруй», выделить деньги на строительство театра.

По словам депутата, губернатор вмешивается и в работу Таласского городского кенеша, беседуя с каждым депутатом и уточняя, за кого те собираются голосовать.

Если вам нужны доказательства, они есть. Вам нужен такой губернатор? Лично мне не нужен.

Кенжебек Бокоев

Глава правительства ответил, что вопрос о расходовании средств фонда решает наблюдательный совет и губернатор области не может вмешиваться в его работу. Премьер отметил, что записал его вопрос.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49824/
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