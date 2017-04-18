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Власть

Кыргызстан с 1992 года не платил членские взносы в ЮНИДО

Кыргызстан с 1992 года не платил членские взносы в ЮНИДО. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, в результате неуплаты образовалась задолженность в 383 тысячи евро. На сегодня 77 тысяч выплатили со спецсчета госкомитета и Министерства финансов.

Как рассказал ИА «24.kg» Дуйшенбек Зилалиев, долг образовался из-за отсутствия средств. Но выходить из такой авторитетной организации республика не намерена. В июне приедут ее представители и планируется подписать соглашение.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) является специализированным учреждением ООН и оказывает помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в их борьбе с маргинализацией в современных условиях глобализации.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49807/
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