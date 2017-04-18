Алмаз Усенов: Атамбаев был состоятельным человеком еще до прихода во власть

«Новые данные о том, что Алмазбек Атамбаев и его супруга в 2006 году продали принадлежащие им пакеты акций еще одной турецкой компании — Foreks Makina, подтверждают то, что он был состоятельным человеком до прихода во власть», — заявил сегодня ИА «24.kg» руководитель пресс-службы президента Кыргызстана Алмаз Усенов.

По его словам, это говорит о том, что глава государства не разбогател и не накопил свой капитал после революции 2010 года. «Естественно, и по данному вопросу будут даны разъяснения. И тут стоит отметить, что все сделки с акциями были совершены легально, о них можно найти информацию в открытых источниках. С этим все ясно», — сказал глава пресс-службы.

«Но мы ожидаем, что скажут по поводу своего капитала, накопленного после революции, нынешние политики, называющие себя оппозиционерами, ранее занимавшие высокие посты. Понятно, что они будут пытаться уводить тему разговоров в сторону богатства президента. Однако соответствующие органы в любом случае должны задать вопросы о происхождении богатства политиков, внезапно разбогатевших после апрельской революции. Как мы видим уже, и депутаты парламента говорят, что всего один вопрос к членам временного правительства поможет понять, кто вор, революционер, а кто болеет за Родину», — сказал Алмаз Усенов.

Статью о незаконном обогащении принимали после революции как раз с целью недопущения использования служебных полномочий в корыстных целях. Или же некоторые политики думали, что они имеют априори статус неприкосновенности? Увы, они глубоко ошибаются. Алмаз Усенов

Ранее журналисты нашли еще одну турецкую компанию, которая принадлежала Алмазбеку Атамбаеву и его супруге. В декабре 2006 года Алмазбек и Раиса Атамбаевы продали свои доли в турецкой компании Foreks Makina. Эта компания также связана с продажей электроприборов. В ней супругам принадлежало по 2,8 тысячи акций стоимостью 25 турецких лир каждая. Официально сделка принесла Атамбаевым 140 тысяч лир, или около $98 тысяч по курсу на декабрь 2006 года. Рыночная цена сделки пока не оглашалась.

Напомним, в начале апреля на встрече с генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой президент передал ей документы о продаже предприятия в Измире. Тогда говорилось, что за это президент выручил 45 миллиардов лир, или $35 миллионов. Накануне в пресс-службе главы государства признались, что ошиблись при подсчете миллионов Алмазбека Атамбаева и перепутали рыночную стоимость компании и долю в уставном капитале.

Глава государства отчитался перед надзорным органом страны после того, как лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев обвинил Алмазбека Атамбаева в ведении бизнеса на Кипре.