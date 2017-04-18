11:30
+5
USD 68.29
EUR 72.56
RUB 1.21
Власть

Президент Туркменистана намерен очистить страну от курильщиков к 2025 году

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился к 2025 году очистить страну от курильщиков. Об этом сообщил Life со ссылкой на государственное информационное агентство республики.

Читайте по теме
Полиция столицы Туркменистана «зачищает город» от старых авто
Как отмечается, глава государства утвердил Национальную программу на 2017–2021 годы по реализации в стране Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.

Отмечается, что программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни людей, а также для превращения Туркменистана до 2025 года в страну, свободную от табака.

План мероприятий для реализации данной программы уже утвердили.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49750/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Жители Турции выбрали президентскую форму правления
Президента Кыргызстана просят подписать закон о защите от семейного насилия
Президент Кыргызстана распустил некоторые местные кенеши
Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Алмазбек Атамбаев считает, что на смену ИГИЛ придет другая организация
Владимир Путин пообещал не допустить «цветных» революций в России и странах ОДКБ
Дональд Трамп грубо оскорбил Асада и раскритиковал Россию за его поддержку
Гимном V Азиатских игр выбрали песню президента Туркменистана
Рейтинг Дональда Трампа резко вырос после удара по Сирии, показал опрос
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»