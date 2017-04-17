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Власть

ЦИК прокомментировала заявление «Ата Мекена» о дате президентских выборов

ЦИК Кыргызстана прокомментировала заявление ряда депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» о дате президентских выборов.

Такие заявления вводят общественность в заблуждение относительно установления даты выборов президента Кыргызской Республики.

«Центральная избирательная комиссия по вопросу о дате очередных выборов президента руководствуется Конституцией и конституционным законом «О выборах президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша». Статьей 61 Конституции установлено, что «президент избирается на 6 лет гражданами Кыргызской Республики». Часть 1 статьи 48 вышеуказанного закона устанавливает, что «очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье ноября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее, чем за 4 месяца до дня выборов», — говорится в тексте.

30 октября 2011 года состоялись предыдущие выборы президента. Шестилетний срок полномочий нынешнего президента истекает в 2017 году. В соответствии с вышеизложенными нормами — в третье воскресенье ноября 2017 года, то есть 19 ноября должны быть проведены очередные выборы президента, — отмечают в ЦИК.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49742/
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