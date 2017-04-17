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Власть

Эксперт посоветовал Саляновой и Шыкмаматову внимательнее читать закон о выборах

Доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев, комментируя ИА «24.kg» заявление депутатов Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова о том, что выборы должны быть назначены на 27 августа, посоветовал им внимательнее читать закон о выборах.

«Закон о выборах президента и депутатов ЖК устанавливает дату проведения выборов в третье воскресенья ноября в год, когда уходит президент. На основании этого закона определена дата выборов», — сообщил Кайрат Осмоналиев.

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По его словам, Жогорку Кенеш должен принять закон о выборах президента и назначить дату проведения выборов президента КР. «Жогорку Кенеш будет опираться на часть 1 статьи 48 действующего закона о выборах президента и депутатов ЖК. Глава 10 закона посвящена непосредственно выборам президента. И, соответственно, очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье ноября и назначаются Жогорку Кенешем не позднее, чем за четыре месяца до дня выборов», — сообщил эксперт.

«А то, что они говорят, что 27-го должны быть проведены выборы, они просто отсчитывают, как им удобно. Они же сами юристы, или они себя так позиционируют. Пусть читают внимательней закон о выборах президента и депутатов ЖК КР, который действует и является законной основой. Если подсчитать, то третье воскресенье выпадает на 19 ноября», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

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Эксперт также отметил, что выборы состоятся даже в том случае, если ЖК по каким-либо причинам не сможет назначить дату в установленный срок. В таком случае днем назначения выборов считается следующий за датой истечения срока назначения день. «Если вдруг парламент не назначит выборы, их назначает ЦИК в течение двух календарных дней со дня, когда выборы считаются назначенными. ЦИК официально публикует в СМИ дату проведения выборов и, соответственно, организует подготовку и проведение голосования. В законе в статье 48 все понятно и исчерпывающе описано», — заключил он.

Напомним, сегодня на пресс-конференции депутаты «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования. Выборы президента должны состояться 27 августа.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49737/
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