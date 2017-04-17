В Кыргызстане переселять жителей поселка Дачи Су не будут

Правительство Кыргызстана не будет переселять жителей поселка Дачи Су, где потерпел крушение турецкий транспортный «Боинг-747». Об этом сегодня на заседании коалиции парламентского большинства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в течение месяца турецкая компания перечислит компенсацию. При этом $600 тысяч турецкая сторона уже перевела. Кроме того, сейчас на счете МЧС находится 100 миллионов сомов. Когда турецкая сторона перечислит средства, все деньги распределят между пострадавшими.

«Относительно митингов по переселению в другое место. Но куда мы их переселим? Земли нет. Переселить нет возможности. Семьям погибших и пострадавшим выплатим компенсации. Но не переселим. Это открыто надо сказать», — заявил Сооронбай Жээнбеков.