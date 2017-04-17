На завершение недостроенных соцобъектов есть только треть нужных средств

На завершение недостроенных социальных объектов в Кыргызстане пока есть только треть от необходимого объема средств. В этом признался сегодня на заседании коалиции парламентского большинства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в 2016 году профинансировано строительство 278 социальных объектов на 5,2 миллиарда сомов. Из них полностью завершено возведение 97. При этом президент поручил завершить в этом году строительство всех аварийных школ.

«Чтобы завершить строительство всех недостроенных объектов, требуется 9,6 миллиарда сомов. Такую сумму мы найти пока не можем. Но мы составили список приоритетов, внесли школы, которые находятся в тяжелом состоянии, где дети учатся в три смены. Пока по статье «Капитальное строительство» в бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда сомов», — отметил Сооронбай Жээнбеков.