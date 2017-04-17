02:17
+5
USD 68.29
EUR 72.56
RUB 1.21
Власть

На завершение недостроенных соцобъектов есть только треть нужных средств

На завершение недостроенных социальных объектов в Кыргызстане пока есть только треть от необходимого объема средств. В этом признался сегодня на заседании коалиции парламентского большинства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в 2016 году профинансировано строительство 278 социальных объектов на 5,2 миллиарда сомов. Из них полностью завершено возведение 97. При этом президент поручил завершить в этом году строительство всех аварийных школ.

«Чтобы завершить строительство всех недостроенных объектов, требуется 9,6 миллиарда сомов. Такую сумму мы найти пока не можем. Но мы составили список приоритетов, внесли школы, которые находятся в тяжелом состоянии, где дети учатся в три смены. Пока по статье «Капитальное строительство» в бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда сомов», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49725/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Коалиция большинства поддержала отчет правительства за 2016 год
Премьер-министр предложил кыргызстанцам научиться митинговать
В Кыргызстане переселять жителей поселка Дачи Су не будут
Чиновники обходят пешком кыргызко-узбекскую границу, уточняя ее линию
Деньги на ремонт дороги Балыкчи — Корумду (1 миллиард) нашел Алмазбек Атамбаев
Депутаты похвалили правительство за хорошую работу
По маршруту Бишкек — Кара-Балта предлагают запустить экспресс-поезд
Жесткий контроль строительства трассы Бишкек — Кара-Балта обещал премьер
Скоро по образованию в Кыргызстане можно будет заказывать панихиду
Руководителем аппарата парламента Кыргызстана вновь стал депутат пятого созыва
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами