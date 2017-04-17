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Власть

Депутаты похвалили правительство за хорошую работу

Депутат Бакирдин Субанбеков пожелал правительству работать как минимум 3–5 лет. Об этом заявил сегодня на заседании коалиции парламентского большинства.

На заседании сегодня рассматривается отчет о работе кабинета министров Сооронбая Жээнбекова за 2016 год. Парламентарий уверен, что начатая работа по достижению целей правительственной программы «Доверие и единство» находится на хорошем развивающемся этапе. Однако для качественной работы и возможности увидеть результат реформ нужно, чтобы кабмин мог работать как можно дольше.

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Другой депутат Алмазбек Эргешов вспомнил, что нынешний премьер-министр — уже 29-й за годы независимости Кыргызстана. И в этом смысле наша страна является рекордсменом среди стран СНГ.

«Мы говорим, что реформ нет. Но, чтобы их проводить, нужно как минимум два года. Мы сейчас заслушали отчет премьера. Есть положительные результаты. Например, рост ВВП по итогам года в 3,8 процента -самый высокий в странах ЕАЭС. Есть условия для развития. Действия правительства похвальны», — отметил Алмазбек Эргешов.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49711/
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