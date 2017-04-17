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Власть

Эльмира Ибраимова подвергла критике систему подсчета голосов в Кыргызстане

Самые главные события происходят сейчас не на избирательных участках. Об этом заявила сегодня на круглом столе «Государство, политика и ответственность» экс-глава Счетной палаты Кыргызстана Эльмира Ибраимова.

По ее словам, если выборы не проходят честно и прозрачно, то нарастает угроза насильственной смены власти.

«Я считаю, что следует провести объективный и независимый IT-аудит автоматической системы подсчета голосов, при помощи которой сейчас проходят выборы. Самые главные события происходят там, где стоит главный сервер. Кто его контролирует, контролирует и выборный процесс. Должна быть изменена система мониторинга за выборами. Необходимо создание системы гражданского контроля за предлагаемой электронной технологией избирательного процесса», — сказала Эльмира Ибраимова.

Она добавила, что нужна подтвержденная экспертиза системы выборов в КР, в частности АСУ.

Стоит отметить, что сейчас ЦИК работает, используя новые технологии — автоматически считывающие урны (АСУ) для сбора бюллетеней и автоматический подсчет голосов электората. Ранее члены комиссии спорили по поводу корректности такой работы. АСУ по-прежнему вызывает недоверие у многих участников выборного процесса.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49661/
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