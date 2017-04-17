Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо национальное пробуждение. Об этом он заявил сегодня на круглом столе «Государство, политика и ответственность».

По словам экс-премьер-министра, для становления и развития Кыргызстана как успешного государства необходимы сильные общественные институты, приверженные демократии, сильная система управления и проведение реформ.

«Мы сейчас сталкиваемся со многими проблемами из-за того, что забуксовала судебная реформа. Участились политические скандалы. Такие люди, как Омурбек Текебаев, Аида Салянова находятся под следствием. Но судебная реформа невозможна без кардинальных изменений в правоохранительной сфере», — отметил Темир Сариев.

Политикам не стоит забывать, что ответственность лежит и на них самих. Темир Сариев

А экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова затронула тему предстоящих президентских выборов. Она отметила, что только при условии проведения открытого голосования и честного подведения итогов не возникнет угроза насильственной смены власти.