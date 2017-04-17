ЦИК: Частные телеканалы не будут лишены права введения агитации на выборах-2017

Сегодня ЦИК Кыргызстана распространила официальное заявление о том, что появившаяся ранее информация о намерении вести запрет на проведение предвыборной агитации через частные телекомпании, является недостоверной.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в подготовке и проведении выборов президента руководствуется конституционным законом «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».
Законом предусмотрено участие в предвыборной агитации как государственных, так и частных телерадиоорганизаций в установленном порядке.
Напомним, ранее с инициативой лишить частное ТВ участвовать в предвыборной агитационной кампании выступила член комиссии Гульнара Джурабаева.