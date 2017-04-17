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Власть

ЦИК: Частные телеканалы не будут лишены права введения агитации на выборах-2017

Сегодня ЦИК Кыргызстана распространила официальное заявление о том, что появившаяся ранее информация о намерении вести запрет на проведение предвыборной агитации через частные телекомпании, является недостоверной.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в подготовке и проведении выборов президента руководствуется конституционным законом «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Законом предусмотрено участие в предвыборной агитации как государственных, так и частных телерадиоорганизаций в установленном порядке.

«Одним из главных требований при этом является принцип равного подхода ко всем кандидатам и политическим партиям. Телерадиоорганизации независимо от форм собственности, предоставившие кандидатам, политическим партиям эфирное время, обязаны предоставить другим кандидатам, политическим партиям эфирное время на тех же условиях (одинаковые расценки, время выхода в эфир, объем времени и другие условия)», — говорится в заявлении ЦИК КР.

Напомним, ранее с инициативой лишить частное ТВ участвовать в предвыборной агитационной кампании выступила член комиссии Гульнара Джурабаева.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49641/
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