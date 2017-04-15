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Власть

Учредить медаль Жогорку Кенеша предлагают в Кыргызстане

На общественное обсуждение вынесли законопроект «О Медали Жогорку Кенеша».

«Кыргызстан стоит на пути построения парламентского государства. Продвижение демократических принципов является важнейшей задачей государства и общества. Вместе с тем необходимо продолжать активную и плодотворную работу по становлению Кыргызстана как парламентской республики, в том числе путем сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями», — отмечают депутаты — инициаторы законопроекта.

В целях стимулирования данных процессов и мобилизации общества для работы в этом направлении и предусматривается учреждение медали.

Ее планируют вручать гражданам КР, иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также юридическим лицам и международным организациям за продвижение демократических принципов, развитие парламентаризма, выдающиеся заслуги и достижения в области прав человека, государственного устройства, укрепления мира и дружбы народов и государств.

Если закон примут, расходы будут покрывать за счет средств, предусмотренных для Жогорку Кенеша.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49623/
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