Увеличить гарантийный срок новых автомобильных дорог предлагают в Жогорку Кенеше

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах» вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента.

Документ подготовлен в целях усиления ответственности подрядчиков при строительстве дорог, повышения качества и обеспечения гарантий по своевременному обслуживанию трасс.

По данным Министерства транспорта и дорог, дорожная сеть обеспечивает до 96 процентов грузовых и до 98 процентов пассажирских перевозок в республике. Общая протяженность дорожной сети в КР составляет около 34 тысяч километров.

Согласно действующему закону, гарантийный срок исчисляется с момента сдачи заказчику законченных новых автомобильных дорог и составляет не менее двух лет, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее одного года.

«Скорость износа дорог в КР сегодня показывает, что большинство подрядчиков небрежно относятся к своим обязательствам по строительству или ремонту дорог и различных сооружений. При этом большая часть проектов реализуется за счет привлечения финансовых средств международных доноров, которые выдаются в форме грантов и долгосрочных кредитов», — отмечают нардепы.

«Срок службы многих вновь построенных и реконструированных дорог не превышает двух-трех лет. В некоторых случаях новые автомобильные дороги приходят в негодность после одного года эксплуатации», — говорится в справке-обосновании .

Законопроектом предлагается установить гарантийный срок новых автомобильных дорог не менее пяти лет и гарантийный срок реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог не менее трех лет.

«Если не увеличивать гарантийный срок, государство берет на себя дополнительную нагрузку по обслуживанию новых и реконструированных трасс, что весьма неразумно в условиях ограниченности бюджета страны», — добавляют народные избранники.