В Кыргызстане городам и селам предлагают давать имена людей

На рассмотрение парламента Кыргызстана внесены поправки в закон «О географических названиях».
Согласно действующей редакции Закона «О географических названиях в КР», наименование и переименование административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления, городов, сел именами людей запрещается.
Наименования и переименования сел также разрешается именами исторических лиц. Исключение предусматривается в целях возвращения отдельным объектам утраченных, но широко известных в прошлом и настоящем географических названий.
В случае принятия законопроекта появится возможность увековечить память С.Каралаева, Б.Алыкулова, Ч.Айтматова, С.Жигитова, А.Осмонова, У.Салиевой, Б.Бейшеналиевой и других.