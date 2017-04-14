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Власть

Заместителю министра экономики Кыргызстана Баккельди Тюменбаеву объявили выговор

Заместителю министра экономики Кыргызстана Баккельди Тюменбаеву объявили выговор. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова выговор объявили за «систематическую неподготовленность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей при принятии проектов законов в Жогорку Кенеше».
Ссылка: http://24.kg/vlast/49524/
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