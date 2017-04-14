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Власть

Президент Кыргызстана распустил некоторые местные кенеши

Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей и назначении досрочных выборов». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Кенеши распустили после того, как они не смогли избрать глав исполнительных органов местного самоуправления.

Напомним, ранее ЦИК предложил распустить 19 местных кенешей, президент предложение принял.

Также подписан Указ «О роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Джалал-Абадской области и назначении досрочных выборов». Ранее горкенеш объявил о самороспуске.

Досрочные выборы в местные кенеши назначены на воскресенье, 28 мая.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49497/
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