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Власть

Мэр Бишкека пояснил идею отключать горячую воду не весной, а в разгар лета

Мэр Бишкека Албек Ибраимов пояснил сегодня на очередной сессии предложение отключать горячую воду не весной, а в разгар лета.

«В прошлом году от горожан было очень много обращений, чтобы воду отключать не в мае, а именно в жаркое время. В мае еще работают школы, а в июле многие уходят в отпуск, город становится пустым. Одно ведро на балкон поставишь и уже через 15 минут этой водой можно мыться. Я исходил из большинства, поэтому и попросил энергетиков пересмотреть этот график и передвинуть отключение горячей воды», — сказал Албек Ибраимов.

«И когда мы ставим на чашу весов миллионный город и максимум тысячу работающих в теплосетях, я сказал, что нужно приспосабливаться к тому, что требуют горожане. Я не настаивал, а сказал: «Пожалуйста, посмотрите». Работники даже не посмотрели и начали жаловаться, что им жарко работать в июле, а в августе они тоже идут в отпуск, и вообще так принято 25 лет — отключать воду в мае», — добавил Албек Ибраимов.

«Сегодня мы этот вопрос прорабатываем с участием всех служб», — отметил мэр.

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Депутат, энергетик со стажем Лев Васильев заметил, что такие предложения ведут к сокращению сроков подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону.

Отметим, на время профилактических работ для качественной подготовки теплосетей к следующему отопительному периоду в Бишкеке традиционно отключают на месяц горячую воду. В 2016 году воды не было с 10 мая по 10 июня. Мэрия предложила отключать воду с 10 июля по 10 августа.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49486/
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